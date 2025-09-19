Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft ha anunciado un nuevo centro de datos de Inteligencia Artificial (IA) en Wisconsin (Estados Unidos), con la previsión de ponerlo en marcha a principios de 2026 y de que se convierta en el más potente del mundo.

Este proyecto, llamado Fairwater, representa una inversión total de más de 7.000 millones de dólares (unos 5.900 millones de euros) y está diseñado para entrenar los modelos de IA más avanzados de la próxima década, con una "capacidad de cálculo sin precedentes" y un rendimiento diez veces superior al de la supercomputadora más rápida del mundo en la actualidad, como indica en una nota de prensa.

Para ello, contará con "cientos de miles" de las GPU Nvidia más "potentes del mundo", que trabajarán "en clústeres continuos conectados por suficiente fibra para envolver el planeta cuatro veces".

Según apunta la compañía, cada rack funciona como un acelerador gigante, procesando hasta 865.000 tokens por segundo. La de recomunicaciones, por su parte, empleará NVLink, NVSwitch, InfiniBand y Ethernet de última generación para conectar miles de procesadores y reducir al mínimo la latencia.

Este nuevo centro de datos se ubicará en Mount Pleasant, Wisconsin, en un terreno que abarca unas 127 hectáreas y suma más de 110.000 m2 construidos. La compañía asegura que su construcción se ha planeado teniendo en cuenta las personas y el medioambiente.

Para lo primero, aseguran que el centro de datos traerá nuevas oportunidades, trabajos y habilidades para los habitantes de la zona. Para el medioambiente, ha indicado que más del 90 por ciento del 'hardware' se enfriará con un sistema de refrigeración líquida avanzado basado en circuitos cerrados de agua, con el que se reducirá el consumo de recursos y se controlará el calor extremo.

La compañía espera haber completado la construcción y puesto en línea el centro de datos de IA a principios de 2026, cuando aseguran que se convertirá en "el centro de datos de IA más potente del mundo".

Microsoft también está construyendo otros centros de datos "idénticos" al del proyecto Fairwater a lo largo de Estados Unidos, que se unen a los planes recientemente anunciados de establecer un nuevo centro de datos de IA de hiperescala en Narvik (Norway) y de contruir el mayor superordenador de Reino Unido en Loughton.

Todos estos proyectos se conectarán con los más de 400 centros de datos ubicados en 70 regiones de todo el mundo que sostienen la nube global de Microsoft.