Los desarrolladores podrán vender sus artículos para Fornite directamente en las islas

Epic Games permitirá a los desarrolladores vender los artículos que hayan creado para Fortnite, en un intento por ofrecer una vía adicional de monetización y de competir con la plataforma Roblox.

Los desarrolladores que creen artículos tanto durables como consumibles para Fornite podrán, a partir de diciembre, venderlos directamente desde sus islas, es decir, los campos de juego que han diseñado y publicado.

Actualmente, los desarrolladores pueden obtener ingresos a partir de la interacción que los jugadores tienen con sus islas, pero con los elementos, Epic Games añade una vía adicional de monetización, con ingresos por las compras.

Según explica en un comunicado compartido en su web oficial, por cada compra, los desarrolladores ganarán el 50 por ciento del valor de los V-Bucks (la moneda de Fornite), que "se traduce en aproximadamente el 37% del gasto en tiendas". Durante el primer año, la tasa que recibirán será del cien por ciento, aproximadamente el 74 por ciento del gasto en tiendas.

Epic Games calcula el valor de los V-Bucks en dólares a mes vencido a partir del gasto de dinero real de los jugadores para comprar V-Bucks (convertido a dólares), cifra a la que restan las comisiones de la plataforma y la tienda (que van del 12 % en Epic Games Store al 30 % en las consolas actuales) y que dividen entre el total de V-Bucks gastados por los jugadores.

La compañía asegura que sus porcentajes son superiores a los que ofrece Roblox a los desarrolladores, que se sitúa en torno al 25 por ciento.

Junto a esta novedad, Epic Games ha anunciado que actualizará la fórmula de pago por interacción el 1 de noviembre para recompensar mejor a los creadores por atraer nuevos jugadores o por reactivar a jugadores que dejaron de jugar en Fortnite, que recibirán el 75 por ciento de sus contribuciones al fondo de pago por interacción durante los primeros seis meses.