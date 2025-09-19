La Seguridad Social gana 123.357 afiliados en la primera quincena de septiembre y suma 543.000 desde enero

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 123.357 ocupados (+0,6%) en los primeros 15 días de septiembre, hasta sumar 21.744.422 cotizantes en la serie diaria de afiliados, "uno de sus mejores registros", según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde principios de año hasta el 15 de septiembre, el sistema ha sumado 543.296 ocupados.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de septiembre se cerró con 21.695.062 afiliados gracias al incremento de 51.779 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 496.622 ocupados en el último año y 1,91 millones desde diciembre de 2021, antes de la reforma laboral.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el empleo mantuvo el ritmo de crecimiento en la primera quincena de septiembre. "Nos situamos cerca de los 21,7 millones de afiliados a la Seguridad Social", ha resaltado la ministra.