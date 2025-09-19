La ONU eleva a 56.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja desde el domingo

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha elevado este jueves a 56.000 el número de palestinos que han abandonado la ciudad de Gaza desde el pasado domingo como consecuencia de que el Ejército israelí haya intensificado su ofensiva contra esta zona ubicada en el norte del enclave palestino.

"Se han registrado unos 200.000 desplazamientos del norte al sur de Gaza solo en el último mes, incluyendo 56.000 desde el domingo, hasta ayer (este miércoles), ha indicado en rueda de prensa, un día después de estimar en 40.000 los palestinos huidos de la mencionada localidad en tan solo 48 horas.

El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la cifra de desplazamientos en toda la Franja "aumenta rápidamente, superando ya el millón de personas desde" mediados de marzo cuando las autoridades israelíes rompieron el alto el fuego alcanzado en enero.

Dujarric ha denunciado además que al menos once edificios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) han sido alcanzados por los ataques ejecutados por el Ejército israelí en los últimos cinco días contra la ciudad de Gaza, donde daban refugio a 11.000 personas.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, indicó este lunes que diez de sus instalaciones en la localidad gazatí, entre ellas siete escuelas y dos clínicas, habían sido dañados en bombardeos israelíes la semana pasada.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este jueves a cerca de 65.150 los muertos y 165.590 los heridos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos alrededor de 80 durante el último día.