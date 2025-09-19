La mexicana Femsa nombra a Jose Antonio Fernández nuevo director general a partir de noviembre

El conglomerado mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa) ha anunciado el nombramiento de Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera como nuevo director general de la compañía, según ha informado la compañía en un comunicado.

Fernández Garza-Lagüera, actual director general de Femsa Proximidad & Salud, asumirá el cargo de director general a partir del 1 de noviembre del 2025.

Este paso de la compañía forma parte del plan implementado a mediados de 2024 para el proceso de sucesión de la dirección general para el que se creó un Comité Especial del Consejo.

Sustituirá a Jose Antonio Fernández Carbajal, que asumía la dirección general de forma interina desde julio de 2023 y continuará a partir del mes de noviembre en su posición de presidente ejecutivo.

El nuevo director general de la compañía ingresó a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en 2011 como gerente de ventas y operaciones antes de asumir varios roles gerenciales a través de las unidades de negocio de Femsa, incluyendo cargos como la dirección de Planeación Estratégica en OXXO y Femsa Comercio, la dirección general de Coca-Cola Femsa Centroamérica o su posición actual al frente de la división Proximidad & Salud.