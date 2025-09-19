La estadounidense Nvidia invertirá casi 2.300 millones en empresas británicas como Revolut, Wayve o Synthesia

La empresa estadounidense de microchips Nvidia invertirá 2.000 millones de libras (2.297 millones de euros) en diferentes empresas tecnológicas de Reino Unido, como el neobanco Revolut, la 'startup' de conducción autónoma Wayve, la plataforma de vídeo asistido por IA Synthesia o la biotecnológica Basecamp Research.

La iniciativa fue anunciada en la noche del jueves por el mismo consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, en un encuentro con inversores cubierto por 'The Guardian'.

El directivo también se reunió allí mismo con el primer ministro británico, Keir Starmer, al que obsequió con un servidor DGX1, el primer supercomputador del mundo con IA integrada. Además, Huang se vio con el ministro de Empresas y Comercio, Peter Kyle, y la ministra de Ciencia e Innovación, Liz Kendall.

La noticia llegó horas después de que Nvidia comunicase que invertiría 5.000 millones de dólares (5.742 millones de euros) en Intel y que lanzarían un proyecto conjunto para desarrollar productos para centros de datos y artículos informáticos de uso general.