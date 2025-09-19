Agencias

Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de dos miembros del partido-milicia chií Hezbolá como resultado de dos ataques que el país hebreo ha perpetrado este viernes en el sur de Líbano.

"Los dos terroristas estaban involucrados en intentos de restaurar la infraestructura terrorista de la organización en la región", han afirmado las FDI en un mensaje emitido a través de la red social X. "Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", han continuado.

En un primer ataque ocurrido durante la mañana, un vehículo fue bombardeado por un dron israelí y, tras quedar incendiado, una persona ha perdido la vida y otras tres han resultado heridas. El vehículo se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano.

La víctima mortal sería el conductor del vehículo, y el ataque ha tenido lugar poco antes de que el secretario general de Hezbolá, Naim Kasem, haya dado un discurso.

En un segundo ataque, Israel ha confirmado la muerte de un comandante "del Sinaí" perteneciente al partido-milicia chií, identificado por el Ejército israelí como Ammar al Hail Qazibani.

Igualmente, a últimas horas de la tarde han anunciado otro ataque contra un buque "que se utilizaba para recopilar inteligencia de las fuerzas de las FDI para la organización terrorista Hezbolá, frente a la costa de Naqoura en el sur del Líbano".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tres policías muertos y dos heridos en un tiroteo en el estado de Pensilvania

El incidente ocurrió en el condado de York, donde las autoridades confirmaron el fallecimiento del tirador y desplegaron unidades federales mientras investigan lo sucedido, según informaron fuentes oficiales y testigos a medios locales

Tres policías muertos y dos

El ministro de Exteriores qatarí acude al TPI para "responder" legalmente al ataque de Israel en Doha

Mohamed bin Abdulaziz bin Salé al Julaifi sostuvo encuentros en La Haya con la presidenta y la fiscal adjunta del tribunal internacional, reafirmando el compromiso qatarí de buscar justicia y responsabilidad tras la ofensiva israelí sobre representantes de Hamás en Doha

Infobae

Isa Pantoja vuelve al trabajo tres meses después de convertirse en madre arropada por Asraf Beno

Tras superar la difícil etapa tras el nacimiento de su hijo Cairo, la hija de Isabel Pantoja se suma a una nueva competencia en televisión junto a su esposo, formándose entre las parejas favoritas del esperado formato ‘Decomasters’ de TVE

Isa Pantoja vuelve al trabajo

Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Moscú niega la entrada de

Nigeria levanta tras seis meses el estado de emergencia en el sur del país

El jefe de Estado Bola Tinubu informó que las autoridades locales y legisladores regresarán a sus funciones en Rivers tras superar la grave crisis política que paralizó la administración, desencadenando numerosos desafíos legales y demandas judiciales

Nigeria levanta tras seis meses