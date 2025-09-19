Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de dos miembros del partido-milicia chií Hezbolá como resultado de dos ataques que el país hebreo ha perpetrado este viernes en el sur de Líbano.

"Los dos terroristas estaban involucrados en intentos de restaurar la infraestructura terrorista de la organización en la región", han afirmado las FDI en un mensaje emitido a través de la red social X. "Las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", han continuado.

En un primer ataque ocurrido durante la mañana, un vehículo fue bombardeado por un dron israelí y, tras quedar incendiado, una persona ha perdido la vida y otras tres han resultado heridas. El vehículo se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano.

La víctima mortal sería el conductor del vehículo, y el ataque ha tenido lugar poco antes de que el secretario general de Hezbolá, Naim Kasem, haya dado un discurso.

En un segundo ataque, Israel ha confirmado la muerte de un comandante "del Sinaí" perteneciente al partido-milicia chií, identificado por el Ejército israelí como Ammar al Hail Qazibani.

Igualmente, a últimas horas de la tarde han anunciado otro ataque contra un buque "que se utilizaba para recopilar inteligencia de las fuerzas de las FDI para la organización terrorista Hezbolá, frente a la costa de Naqoura en el sur del Líbano".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.