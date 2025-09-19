Israel amenaza con matar al líder de los hutíes y con ondear la bandera israelí en la capital de Yemen

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha amenazado este viernes con matar al líder de los hutíes, Abdelmalik al Hutí, y ha dicho que la bandera del grupo será "reemplazada" por la bandera israelí, que "ondeará en la capital de un Yemen unificado".

"Abdelmalik al Hutí, tu hora llegará. Serás enviado a reunirte con el pleno de tu Gobierno y todos los miembros eliminados del eje del mal, que esperan en las profundidades del infierno", ha dicho, en referencia al bombardeo ejecutado el 28 de agosto por Israel contra la capital yemení, Saná, en el que murió el primer ministro de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y cerca de una decena de ministros.

"El lema 'Muerte a Israel, maldición a los judíos' escrito en la bandera hutí será reemplazado por la bandera israelí azul y blanca que ondeará en la capital de un Yemen unificado", ha manifestado Katz a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El mensaje ha sido publicado después de que un dron lanzado por los rebeldes yemeníes impactara el jueves en un hotel en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, mientras que el Ejército israelí interceptó otros dos aparatos no tripulados y un misil balístico, sin informaciones sobre víctimas.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

El grupo ha señalado además que responde igualmente a los bombardeos lanzados por Israel contra el país, incluidos objetivos como el aeropuerto de Saná y el puerto de Hodeida, que han dejado decenas de muertos durante los últimos meses. Así, ha afirmado que mantendrá sus operaciones hasta que Israel ponga fin a su ofensiva contra Gaza y levante el bloqueo al enclave palestino.