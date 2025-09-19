Huawei lanza la serie Huawei Watch GT 6: relojes deportivos con hasta 21 días de autonomía y un GPS "ultrapreciso"

Huawei ha lanzado la serie de relojes inteligentes Huawei Watch GT 6, una nueva generación de dispositivos enfocada en el deporte, que ofrece una autonomía de hasta 21 días, un GPS "ultrapreciso" para deportes al aire libre y una función para medir la potencia de ciclismo virtual.

La marca china ha presentado la nueva gama de relojes inteligentes, que incluyen hasta once 'smartwatches', en un evento en París (Francia), una serie que está dedicada a la gente que le gusta "la velocidad y ama el deporte", aunque se puede adaptar al día a día.

En concreto, Huawei ha dividido esta serie en tres segmentos: tres Huawei Watch GT 6 Pro, tres Huawei Watch GT 6, ambos con un diámetro de 46 milímetros, y hasta cinco Huawei Watch GT 6 con un diámetro de 41 milímetros, según ha mostrado la compañía en el evento.

Los modelos Pro y estándar incorporan una batería que aguanta hasta 21 días en uso ligero, 14 días en uso típico y 40 horas en deportes al aire libre, mientras que en el modelo de 41 milímetros la duración será de 14 días, 7 días y 25 horas, respectivamente, en función del uso.

Esta capacidad está impulsada por una configuración especial apilada, con un alto contenido de silicio que permite aumentar la densidad de la batería en un 37 por ciento y la utilización del espacio en un 26 por ciento, lo que provoca un aumento de capacidad del 65 por ciento con respecto a la generación anterior.

GPS "ULTRAPRECISO"

Otro de los puntos destacados de la serie Huawei Watch GT 6 es la implantación de un GPS "ultrapreciso" gracias al sistema de posicionamiento Huawei Sunflower, que está impulsado por la tecnología de posicionamiento convergente 3D de la marca china y que ofrece una precisión "incomparable" al rastrear la velocidad y las rutas de ciclismo.

Huawei ha asegurado que este sistema de navegación es capaz de mantener una precisión milimétrica aunque el usuario atraviese bosques densos o alcance velocidades máximas.

FUNCIONES PARA EL CICLISMO

De esta manera, este avanzado GPS está enfocado en la experiencia ciclista, un punto que ha subrayado Huawei debido a que esta serie se presenta como la primera que incluye relojes inteligentes compatibles con la potencia virtual del ciclismo, una métrica de ciclismo del primer nivel profesional que se refiere a una estimación de los vatios que un ciclista está generando al pedalear.

Esta métrica se calcula en función de la velocidad en tiempo real, la pendiente, el peso y el peso de la bicicleta, y ofrece un rendimiento en ciclismo sin necesidad de un medidor de potencia externo. La monitorización de las métricas de potencia ayuda a los usuarios a evitar una tensión excesiva o una intensidad insuficiente durante los entrenamientos.

Del mismo modo, la serie Huawei Watch GT 6 es capaz de calcular el Umbral de Potencia Funcional (FTP, por sus siglas en inglés) si se conecta a un medidor de potencia externo, lo que ayuda a los ciclistas a comprender mejor su rendimiento, así como crear planes de entrenamiento efectivos.

La nueva serie Huawei Watch GT 6 también admite el algoritmo de ciclismo al aire libre de detección automática, lo que ofrece un seguimiento de la ruta: inicio, pausa, reanudación y finalización, así como mantiene todos los recorridos registrados de manera precisa y rápida, sin afectar a la velocidad, la potencia promedio y otros datos.

Igualmente, Huawei ha añadido que esta serie también es un buen acompañante para otros deportes, como el esquí, ya que la fusión de múltiples sensores ofrece un reconocimiento del estado preciso y métricas de datos mejoradas.

En este sentido, el modelo más avanzado admite 'trail running', carrera de montaña, de alta precisión con seguimiento de la posición y otros datos importantes, mientras que el modo de golf se ha mejorado con nuevos mapas vectoriales.

ÁMBITO DE LA SALUD

Asimismo, los nuevos relojes inteligentes cuentan con el nuevo sistema TruSense para monitorizar de manera más precisa el estado de salud, lo que incluye una nueva métrica de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), que permite evaluar en tiempo real el estado del entrenamiento, así como facilitar una recuperación más eficiente y ayuda a optimizar el rendimiento general, tal y como ha señalado Huawei.

Otra novedad en el apartado de salud es la nueva detección de caídas, impulsada por la tecnología de fusión multisensor, que actúa en caso de una caída repentina. Con ella, el reloj activará instantáneamente una alerta SOS para garantizar que el usuario obtenga ayuda rápidamente si pierde la conciencia.

Huawei ha resaltado que esta herramienta, con sus sensores A+G, ofrece un rango de medición de 32 g, y cuenta con una precisión de detección de caídas "sin precedentes" del 90 por ciento; mientras que si los contactos de emergencia se configuran de antemano, el reloj activará simultáneamente su teléfono para enviar mensajes de socorro.

También integra una aplicación de análisis de arritmias mediante ondas de pulso con certificación CE, que detecta el riesgo de fibrilación auricular, el tipo de arritmia cardíaca más común.

DISEÑO DE LOS HUAWEI WATCH GT 6

Huawei ha diseñado la serie con nuevas opciones de color y un diseño renovado. El segmento Pro presenta un cristal de zafiro y aleación de titanio, y ha incorporado un nuevo color marrón con una corre tejida compuesta, y ha elevado el bisel de sincronización para realzar la esfera del reloj.

El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, en los modelos Pro y estándar, que ofrece un aumento de tamaño del 5,5 por ciento en comparación con su predecesor, mientras se reducen un 10 por ciento los biseles para una experiencia de visualización "más inmersiva", mientras que la pantalla es de 1,32 pulgadas con la versión que cuenta con una esfera más pequeña.

En cuanto al brillo, esta nueva serie alcanza los 3.000 nits en todos sus modelos, más del doble que los 1.200 nits de la generación anterior, para que la pantalla se mantenga nítida incluso bajo la luz directa del sol.

En cuanto a los colores, la gama Pro se lanza al mercado con tres opciones de correa: marrón, una de metal gris y negro, mientras que en la versión estándar se suma el color verde, y a la de 41 milímetros el morado. La versión más pequeña añade nuevos taclos de bucle pivotante para obtener un diseño "refinado y ergonómico" que proporcione una mayor comodidad y ajuste.

Así, el reloj con 46 milímetros inspirado en el ciclismo está disponible en marrón, verde y negro, mientras que el de 41 milímetros ofrece hasta cinco colores: morado, blanco, y una última opción con la correa milanesa.

De esta manera, la serie Huawei Watch GT 6 llega al mercado este viernes con un precio de 249 euros en su versión estándar y de 41 milímetros, ascendiendo a 269 euros el modelo estándar con la correa de cuero vegano. Por su parte, el modelo Pro alcanza los 379 euros.