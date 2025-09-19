Agencias

Grupo Argos distribuirá 195 millones entre los accionistas de su cementera tras vender Summit Materials

Por Newsroom Infobae

El conglomerado colombiano Grupo Argos ha solicitado a su cementera, Cementos Argos, en calidad de accionista convocar una reunión extraordinaria de su asamblea de accionistas para proponer una distribución de 230 millones de dólares (195 millones de euros) de los beneficios obtenidos de la desinversión en la empresa Summit Materials el pasado mes de febrero de 2025, según informó el grupo al mercado en un hecho relevante.

La venta de Summit Materials a Quickrete otorgó a Cementos Argos un valor en efectivo cercano a 2.875 millones de dólares (2.447 millones de euros), que se suman al importe generado durante el año 2024 por la combinación de los activos de Argos en Estados Unidos con Summit Material.

En total, Cementos Argos recibió por ambas transacciones, primero con la combinación con Summit Materials y su posterior venta a Quickrete, un importe aproximado de 4.071 millones de dólares de millones (3.465 millones de euros), por lo que esta distribución de acciones representaría el 5,65% del mismo.

La distribución se realizaría a través de una oferta de readquisición de títulos para todos los accionistas de Cementos Argos que, al mismo tiempo, sería adicional e independiente al programa vigente de recompra de acciones que ha venido ejecutando Cementos Argos.

En concreto, se trata de un esquema simple y equitativo que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas, puesto que la propuesta incluye que se pueda materializar antes de que finalice el ejercicio actual.

La oferta, que se realizaría mediante el mecanismo independiente regulado por la Bolsa de Colombia, propone un precio de 13.659 pesos colombianos por acción (2,98 euros por cada titulo).

El precio por acción se ha estipulado con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Iverlink para el negocio operativo de Cementos Argos en el proyecto de escisión aprobado el pasado mes de marzo por la asamblea de accionistas de la cementera y el número de acciones en circulación de la compañía del día anterior.

