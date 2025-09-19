Agencias

Fallecido un motorista en Jaén tras una colisión múltiple en la A-44

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un motorista ha fallecido en una colisión múltiple registrada a primera hora de este viernes 19 de septiembre en la A-44 a su paso por Jaén capital, según informa el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios avisos recibidos sobre las 07.45 horas alertaban de una colisión en el kilómetro 35 de la A-44 sentido Mengíbar (Jaén) en el que estaban implicados una motocicleta, una furgoneta y un turismo. Los alertantes detallaban que el conductor de la motocicleta había quedado atrapado debajo de uno de los vehículos.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Los bomberos han confirmado que el motorista, del que no han trascendido datos, ha resultado fallecido.

EuropaPress

