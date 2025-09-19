Agencias

El Senado confirma a Mike Waltz como representante de EEUU ante la ONU

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Senado estadounidense ha confirmado este viernes al exasesor de Seguridad Nacional Mike Waltz como representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, a pocos días de que empiece la cumbre anual de la Asamblea Genera de la ONU en Nueva York, que da comienzo el día 23.

Su nominación ha recibido 47 votos a favor y 43 en contra, después de que se retrasara durante meses debido a la oposición de algunos senadores demócratas. Waltz ha agradecido al presidente, Donald Trump, y a la Cámara Alta "por su confianza para hacer que la ONU vuelva a ser grande", en referencia al movimiento MAGA (Make America Great Again).

Walz estuvo envuelto a principios de año en el escándalo conocido como 'Signalgate', después de haber compartido información clasificada en un chat en el que había incluido por error a un periodista --el director de 'The Atlantic, Jeffrey Goldberg--. En particular, altos funcionarios hablaron sobre ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen.

La documentación volcada en el grupo incluía detalles sobre las armas utilizadas, los objetivos y el horario programado del ataque. Tras ello, Trump le apartó de su núcleo de confianza, a pesar de que en un primer momento había salido en su defensa.

