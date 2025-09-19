Agencias

El Barça-PSG de 'Champions' se jugará en Montjuïc

Por Newsroom Infobae

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que el Estadi Olímpic Lluís Companys acogerá el partido del próximo miércoles 1 de octubre (21.00 horas) frente al Paris Saint-Germain, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, con el club blaugrana "trabajando intensamente" para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

"El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al Paris Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys", ha anunciado el club blaugrana en un comunicado.

Ante la imposibilidad de obtener los permisos administrativos para poder acoger este encuentro en el nuevo Spotify Camp Nou, todavía en construcción, el Barça ha optado por designar el Estadi Olímpic Lluís Companys como escenario de este choque de Liga de Campeones.

Al igual que ha sucedido con los dos partidos de Liga en el Johann Cruyff, los 16.151 socios y socias titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, disfrutarán de una preferencia de compra de 24 horas. Después se abrirá la venta para el resto de socios y socias que tuvieron abono en el Estadi Olímpic Lluís Companys en algún momento.

Los precios que se aplicarán para este partido, para aquellos socios y socias que hayan sido titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en las temporadas 2023/24 y 2024/25, son proporcionales al precio del que sería el Abono Estadi Olímpic Lluís Companys completo de la temporada 2025/2026. En este sentido, los precios de las entradas oscilan entre los 11 y los 37 euros, en función de la zona del estadio.

Finalmente, el Barça ha querido agradecer a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su "comprensión y apoyo" en un proceso tan "complejo e ilusionante" como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

