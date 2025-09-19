Agencias

EEUU pide "transparencia" al nuevo Gobierno de Nepal tras las protestas

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Estados Unidos han pedido este viernes "transparencia" al nuevo Gobierno nepalí tras las fuertes protestas registradas durante las últimas semanas, que se han saldado con más de 70 muertos y propiciaron la caída del Ejecutivo que encabezaba el ahora ex primer ministro Sharma Oli.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado en un comunicado su apoyo al "pueblo nepalí en sus aspiraciones para lograr un Gobierno transparente que cumpla la Constitución del país, algo esencial para lograr una solución democrática de cara a las próximas elecciones", que tendrán lugar en cuestión de meses.

"Nos unimos al pueblo de Nepal a la hora de llorar la pérdida de vidas humanas y queremos expresar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y los heridos en las recientes protestas", recoge el texto.

"La gente de Nepal se merece un futuro con esperanza, basado en el crecimiento económico, el refuerzo de la seguridad regional y la prosperidad. Apoyaremos la expansión la infraestructura energética y de transporte de Nepal", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que abogará por la creación de "oportunidades" y "negocios" para las empresas estadounidenses.

En este sentido, ha dado la enhorabuena a la población y ha dicho estar "deseando aumentar la cooperación para fomentar la estabilidad en la región del sudeste asiático y contribuir así a un mundo más seguro".

