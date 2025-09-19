(Crónica) El Dépor se gusta ante el Huesca y duerme en el liderato

El RC Deportivo se ha aupado al liderato de LaLiga Hypermotion después de superar a la SD Huesca (4-0) en el primer partido de la sexta jornada de competición, en el que un gol de los oscenses en propia puerta abrió el camino para el conjunto coruñés, que encarriló su victoria con el doblete de David Mella antes de partir al Mundial Sub-20 y que cerró la goleada con otro tanto de Zakaria Eddahchouri.

Los gallegos tardaron apenas ocho minutos en adelantarse en ABANCA Riazor, después de que el italiano Samuele Mulattieri pusiera un centro al área que Álvaro Carrillo introdujo involuntariamente en su propia portería.

Superada la primera media hora, David Mella -que el lunes se concentrará con España para afrontar el Mundial Sub-20 de Chile- aprovechó un error en la cesión de Sergio Arribas para anotar el 2-0 (min.34), y en el tiempo extra el primer tiempo subió el segundo gol a su cuenta particular al picar un balón ante Dani Jiménez.

Ya en la segunda mitad, el neerlandés Zakaria Eddahchouri certificó la victoria (min.76), que permite al Depor dormir primero con 14 puntos, dos más que el Real Racing. Los aragoneses, por su parte, cierran la zona de 'Playoff', sextos, con 10 unidades.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 4-0.

-Sábado.

Cultural Leonesa - CD Castellón 16.15 horas.

CD Leganés - UD Las Palmas 18.30 horas.

FC Andorra - CD Mirandés 18.30 horas.

UD Almería - Real Sporting 21.00 horas.

-Domingo.

AD Ceuta - Real Zaragoza 14.00 horas.

Albacete Balompié - Real Valladolid 16.15 horas.

SD Eibar - Real Sociedad B 18.30 horas.

Málaga CF - Cádiz CF 18.30 horas.

Córdoba CF - Real Racing Club 21.00 horas.

-Lunes.

Burgos CF - Granada CF 20.30 horas.