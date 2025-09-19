AV. El Barça disminuye en más de 100 millones de euros el límite de coste de su plantilla

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de verano disminuyó más del doble hasta los 351,2 millones de euros, por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen tiene, y los 22,1 millones del Sevilla FC, el que menos tiene, según la actualización de LaLiga de los límites salariales de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

LaLiga dio a conocer este viernes la actualización de los LCPD tras las operaciones realizadas en el mercado de verano previo al inicio de la temporada 2025-2026, con un total de 2.704, 6 millones en Primera División.