Ascienden a más de 65.170 los muertos por la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han situado este viernes en más de 65.170 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, que ha indicado en un comunicado que durante el último día se han registrado otros 33 muertos y 146 heridos a causa de los ataques, ha matizado que en total son 65.174 los fallecidos y 166.071 los heridos desde el inicio de las operaciones contra el enclave palestino.

A pesar de que se estima que un gran número de personas continúa atrapada bajo los escombros y en zonas de difícil acceso para los servicios de emergencia, las autoridades han elevado a 12.622 los muertos y más de 54.000 los heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que las fuerzas israelíes rompieron el alto el fuego pactado en enero con Hamás.

Por otra parte, han explicado que 2.514 personas han muerto tiroteadas por las tropas israelíes cuando esperaban para obtener ayuda humanitaria, lo que supone un deceso y 17 nuevos heridos en las últimas 24 horas.

Además, el Ministerio de Sanidad ha alertado de que otras cuatro personas han perdido la vida a causa de la hambruna desde el jueves, entre ellos un menor de edad. Esto sitúa en 440 los muertos por hambre, entre ellos 147 niños.