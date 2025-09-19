Andino Global gana 2,2 millones hasta junio frente a los 'números rojos' de un año antes

Andino Inversiones Global registró unos beneficios netos de 2,2 millones de euros durante el primer semestre de 2025, frente a las pérdidas de 2,75 millones obtenidas durante el mismo período del año anterior.

Los ingresos superaron los 62,95 millones de euros entre enero y junio, un 31,3% más en comparación con los 47,93 millones registrados en el mismo período del 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 8,92 millones de euros.

En términos de rentabilidad, Andino Global logró un margen operativo (Ebit) del 9,26% durante la primera mitad del ejercicio.

Los gastos financieros relacionados con el pago de intereses continuaron representando un gasto elevado, hasta situarse en los 4,13 millones, debido a la mayor inversión para implementar su plan de expansión.

Por su parte, el resultado operativo creció un 159,1% hasta alcanzar la cifra de 5,83 millones de euros entre enero y junio frente a los 2,25 millones del año anterior.

CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN

Andino Global ha continuado su plan de expansión internacional durante los primeros seis meses del ejercicio, con especial incidencia en Perú, su país de origen, España y México.

En España, la subsidiaria de la empresa, SAASA Global, firmó un contrato con Napisa para la construcción de una terminal de carga aérea en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que operará en exclusiva durante los siguientes 30 años una vez finalicen las obras.

La previsión es que la infraestructura inicie operaciones en marzo de 2026. Hasta agosto de este año, la firma ha completado el 20% de las obras.

Respecto a los servicios aeroportuarios en Perú, SAASA inició operaciones del Nuevo Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, donde ofrece servicios de rampa, pasajeros y manejo de carga aérea gracias a una inversión aproximada de cinco millones de euros.

En cuanto al ámbito e la logística integrada. Cosmos Agencia Marítima experimentó un crecimiento relevante en la demanda de servicios, mientras que Infinia Operador Logístico comenzó a operar su depósito de vacíos hasta incrementar sus ingresos entre enero y junio de este ejercicio.