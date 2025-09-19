Agencias

Abde conecta al Betis con la Liga ante una Real tocada

El Real Betis venció (3-1) este viernes a la Real Sociedad en el inicio de la quinta jornada de LaLiga EA Sports gracias a la gran actuación de Ez Abde, quien lideró el paso al frente verdiblanco ante un rival muy tocado en este inicio de temporada.

En La Cartuja de Sevilla, ambos equipos estaban necesitados de ganar y de hacer acopio de buenas sensaciones, y pese a cierto intercambio en el primer tiempo, fue el Betis quien logró el doble premio. Los de Manuel Pellegrini lograron su segunda victoria del curso, nueve puntos, mientras que la Real se queda con dos, aún sin conocer la victoria ni tampoco estar cerca de lograrlo.

El primer tiempo estuvo marcado por dos golazos. A los siete minutos, Cucho Hernández fusiló la escuadra, después de una buena conducción de Gio Lo Celso y tras un aviso poco antes. La Real parecía acusar el golpe, pero en un regalo de Junior Firpo, el equipo 'txuri-urdin' empató poco después con Brais Méndez.

Ambos equipos intercambiaron fuerte presión y dominio de pelota, mientras Antony, en su reencuentro con la afición bética, buscaba la suya. La defensa visitante, en especial Jon Aramburu y Sergio Gómez, cortó bien la progresión local por bandas, pero tras el descanso, esa resistencia hizo agua: Abde se convirtió en un imposible.

El marroquí, que ya fue decisivo ante el Levante, apareció delante de Alex Remiro en el error del meta vasco para el 2-1 a los cuatro minutos de la reanudación. Después, el extremo desbordó una vez tras otra y dio al Betis el control sobre el encuentro, a la espera de la sentencia que llegó en el 69' con Pablo Fornals.

La entrada de Gonçalo Guedes o Carlos Soler tardó en dar algo de posesión a los de Sergio Francisco, y con el tercer gol pareció tirar la toalla una Real que no se encontró tampoco en Sevilla. En cambio, el Betis, que pudo aumentar la goleada con un par de postes de Abde y una asistencia a Pablo García en la última, se conectó con la Liga para verse en zona 'Champions' de manera provisional.

