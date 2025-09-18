XCharge EU inaugura un nuevo centro técnico en Madrid

la subsidiaria europea de XCHG Limited (NASDAQ: XCH) (la "Compañía") y proveedor de soluciones de carga de alta potencia y con baterías integradas para vehículos eléctricos, ha inaugurado hoy oficialmente su nuevo centro técnico en Madrid, un espacio estratégico que refuerza la presencia de la Compañía en el Sur de Europa y optimiza el soporte técnico y logístico para clientes de toda la región.

Ubicado en Torrejón de Ardoz, el centro ocupa un espacio de 500 m* distribuidos entre áreas de oficina, laboratorio de pruebas, taller y almacén logístico. Con esta apertura, XCharge EU se posiciona aún más cerca de sus clientes y partners estratégicos en mercados clave como España, Francia, Portugal, Italia, Grecia y Latinoamérica, consolidando su compromiso con la innovación y con un servicio más ágil, técnico y personalizado.

"El nuevo centro técnico representa un paso fundamental en nuestro plan de expansión nacional e internacional", afirma Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge EU. "No solo nos permite mejorar significativamente nuestros plazos de entrega y soporte técnico en el Sur de Europa y Latinoamérica, sino que también nos proporciona un entorno avanzado para impulsar nuestra I+D en términos de rendimiento, interoperabilidad y capacidad de adaptación".

Hub de innovación, pruebas y soporte

*El nuevo centro de Madrid está equipado con las últimas estaciones de carga de XCharge EU, incluyendo los modelos C6 (estación de carga de alta potencia de 200 kW), C7 (estación de 400 kW con refrigeración líquida diseñada para vehículos de próxima generación) y Net Zero Series, que proporciona hasta 210 kW de carga utilizando tan solo una potencia de red de 6 kW a 60 kW gracias a su sistema de baterías internas de 233 kWh, ampliables a 466 kWh.

Las soluciones estarán disponibles tanto para pruebas internas como para demostraciones con clientes y partners, con el fin de validar la interoperabilidad con nuevos modelos de vehículos, ajustar configuraciones y realizar estudios de rendimiento en condiciones reales, incluyendo turismos, camiones, furgonetas y autobuses eléctricos.

Recientemente, XCharge EU ha presentado en el mercado europeo GridLink, su innovador sistema de carga para vehículos eléctricos. Equipado con tecnología de baterías propia y gestión avanzada de seguridad, permite una integración eficiente de energía solar y almacenamiento, optimizando la carga incluso en ubicaciones con capacidad limitada de red. GridLink representa un paso adelante en la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura de carga.

El nuevo centro XCharge EU incluye también un almacén de repuestos optimizado -con piezas clave para los modelos C6, C7 y Net Zero Series- que facilitará las entregas en 24 a 48 horas en la Península Ibérica. Esta mejora logística responde directamente a la demanda del mercado de soluciones más ágiles y un soporte técnico más cercano. El taller también servirá como espacio de formación para proveedores de servicios y reparaciones.

Expansión sostenible y visión europea

*Las instalaciones de Madrid forman parte de una estrategia de crecimiento centrada en Europa que incluye otros centros como el laboratorio de pruebas de Hamburgo, inaugurado en 2024. Esta red de infraestructuras refuerza la capacidad de XCharge EU para liderar el desarrollo de soluciones avanzadas, robustas y sostenibles para la infraestructura de carga cada vez más exigente en España y Europa.

En términos de sostenibilidad, el centro de Madrid está diseñado para evolucionar hacia un modelo energético renovable con la incorporación de una microrred con baterías y paneles solares, que permitirá integrar energía no contaminante en sus operaciones y pruebas, en línea con los valores ESG de la Compañía.

"El mercado de movilidad eléctrica en España constituye un escenario heterogéneo compuesto por estaciones de servicio, centros comerciales, operadores de flotas, etc. con diferentes necesidades de carga y casos de uso que requieren soluciones específicas. El centro técnico de Madrid contribuirá a resolver estos retos proporcionando soluciones con una gran capacidad de adaptación a las necesidades de clientes y partners", concluye Lázaro.

Por su parte, Albina Iljasov, Responsable para Europa en XCharge EU, destaca: "Madrid es una ubicación estratégica en el marco de nuestra red europea. El nuevo centro refuerza nuestra capacidad de atención al cliente y soporte, sirviendo como hub de pruebas e integración de los últimos estándares y las tecnologías más innovadoras en movilidad eléctrica".

Acerca de XCharge EU

*XCharge Europe GmbH es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, XCharge Europe GmbH apoya a los líderes del sector con innovadoras soluciones de carga y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con el nuevo centro técnico en Madrid, XCharge Europe GmbH refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.

Acerca de XCHG Limited

*XCHG Limited (NASDAQ: XCH), fundada en 2015, es un líder mundial en soluciones de carga integradas para vehículos eléctricos. XCHG Limited ofrece completas soluciones de carga de vehículos eléctricos que incluyen principalmente cargadores rápidos de CC, los avanzados cargadores rápidos de CC integrados en baterías, así como servicios complementarios. Mediante la combinación de la tecnología de carga patentada, la tecnología del sistema de almacenamiento de energía y los servicios adicionales, XCHG Limited optimiza la eficiencia de la carga de los vehículos eléctricos y libera el valor potencial del almacenamiento y la gestión de la energía. Comprometida con la provisión de soluciones innovadoras y eficientes para la carga para vehículos eléctricos, XCHG Limited trabaja activamente para impulsar un futuro global sostenible fundamental para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de XCHG Limited.

Emisor: XCharge Europe*

Contacto

Nombre contacto: Nina Janmaat

Descripción contacto: Senior Campaign Executive

Teléfono de contacto: 919266282