Un grupo de agentes turísticos de Brasil especializados en turismo de excelencia visitan en Extremadura

Un grupo de seis agentes turísticos procedentes de Brasil ha iniciado este jueves un viaje por Extremadura para conocer algunos de los recursos relacionados con la oferta turística de calidad dirigida al segmento premium.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, en colaboración con Spain is Excellence (SIE), como parte del acuerdo estratégico entre ambas entidades para posicionar Extremadura como un destino de referencia en turismo de excelencia, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

El programa del itinerario por la región ha comenzado con una visita y experiencia gastronómica en el hotel boutique rural de cinco estrellas La Dehesa de Don Pedro, ubicado en plena dehesa en Monesterio (Badajoz). Posteriormente los agentes se trasladarán a Cáceres para descubrir su conjunto monumental y conocer el hotel y restaurante Atrio, miembro de la red SIE.

Cabe destacar que hace unos meses la Junta de Extremadura se incorporó a la red Spain is Excellence, que reúne a destinos, empresas e instituciones referentes del turismo de calidad en España. Entre sus miembros se encuentran museos como el Thyssen-Bornemisza de Madrid, hoteles de cinco estrellas, restaurantes reconocidos por las mejores guías de gastronomía, agencias de viajes, empresas de servicios turísticos, fundaciones y galerías de arte.