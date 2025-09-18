Trump anuncia que EEUU está intentando recuperar la base de Bagram, en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desvelado que su Gobierno está intentando recuperar el control de la base aérea de Bagram, símbolo del despliegue internacional en Afganistán y en desuso desde que los talibán recuperaron el poder en agosto de 2021.

Trump ha lanzado el anuncio durante una rueda de prensa con motivo de su visita de Estado a Reino Unido, después de aludir al "desastre total" que supuso, a su juicio, la apresurada salida de Afganistán de las tropas norteamericanas y de otros socios occidentales.

En este sentido, ha lamentado que la base de Bagram, "una de las mayores del mundo", fue cedida "a cambio de nada". "Vamos a intentar recuperarla. Eso podría ser una pequeña exclusiva", ha señalado, para acto seguido sugerir un posible intercambio con los talibán --"necesitan cosas de nosotros", ha declarado--.

El mandatario ha citado entre las "razones" por las que a Estados Unidos le interesa recuperar el control de las instalaciones que "está a una hora de distancia del lugar donde China fabrica sus armas nucleares".

La base de Bagram fue construida en realidad por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.