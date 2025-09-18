Agencias

Redondo llama a crear una "alianza internacional feminista"

Por Newsroom Infobae

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado a crear una "alianza internacional feminista" entre administraciones y sociedad civil para poder realizar, textualmente, grandes pasos adelante en la igualdad de género.

Lo ha dicho este jueves durante su participación en el Fòrum Beijing+30, que conmemora el 30 aniversario de la 4 Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Pekín (China) en septiembre de 1995.

Redondo ha explicado que debe ser el objetivo del movimiento feminista frente a las fuerzas contrarias: "Si no nos reforzamos, nos ganarán esta batalla".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

