Agencias

Pradales denuncia el "genocidio en Gaza" en el Parlamento vasco, que guarda un minuto de silencio por Palestina

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado el "genocidio en Gaza" al iniciarse el pleno de política general en el Parlamento Vasco, que ha guardado un minuto de silencio, en solidaridad con el pueblo palestino.

Nada más subir a la tribuna de oradores y saludar a parlamentarios y responsables institucionales congregados para seguir el primer pleno de política general de la legislatura, Imanol Pradales ha denunciado "el genocidio" que se vive en Gaza. "Estamos enfurecidos, cansados y hartos. Esta violencia nos genera dolor, rabia e impotencia", ha manifestado.

Según ha recordado, el Gobierno ha mostrado "claramente su posición" desde el primer día". En este sentido, ha aludido a la entrega, el pasado mes de diciembre, del Premio Renne Cassin a la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos UNRWA, que en marzo de 2025 recibió el premio Ellacuría.

Ha añadido que, el pasado mes de septiembre, su Ejecutivo aprobó una declaración institucional, en la que se condenaba "firmemente" utilizar el hambre como método de guerra, negar u obstaculizar la ayuda humanitaria y obligar a desplazarse a la población palestina".

"Desgraciadamente, lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Por eso, hoy, decimos en voz alta a Netanyahu y a su Gobierno: ¡Basta ya!", ha enfatizado.

Posteriormente, el Lehendakari ha pedido un minuto de silencio "para recordar a los muertos y en solidaridad con pueblo palestino", que ha sido secundado por los congregados en la Cámara vasca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW dice que los bombardeos de EEUU contra supuestos narcotraficantes son ejecuciones extrajudiciales

HRW dice que los bombardeos

Hallan el cadáver de una mujer en el río Guadalquivir, a la altura de Camas

Hallan el cadáver de una

Cuerpo espera que Europa "esté a la altura" y se logre suspender el acuerdo comercial con Israel

Cuerpo espera que Europa "esté

Registrado un terremoto de 3.5 grados de magnitud al sur de Calasparra

Registrado un terremoto de 3.5

Microsoft aconseja reciclar o intercambiar el viejo ordenador con Windows 10 si no puede actuar a Windows 11

Microsoft aconseja reciclar o intercambiar