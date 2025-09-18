Nvidia e Intel se asocian para desarrollar infraestructura de IA para centros de datos y nuevos chips x86 para PC

Nvidia e Intel han anunciado un nuevo acuerdo de colaboración bajo el que desarrollarán infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) de forma conjunta para varias generaciones de productos de PC y centros de datos, incluido un SOC x86 con GPU Nvidia RTX integrada.

El objetivo de este acuerdo es combinar las capacidades de IA y la computación acelerada de Nvidia con las principales tecnologías de CPU de Intel, incluido su ecosistema x86, de cara a ofrecer nuevas soluciones de vanguardia a los usuarios y clientes, que aceleren las cargas de trabajo en los mercados de hiperescala, empresariales y de consumo.

Así, Nvidia ha anunciado que, en el marco de esta nueva asociación con Intel, invertirá 5.000 millones de dólares (alrededor de 4.246 millones de euros al cambio) en acciones ordinarias de Intel, para impulsar el desarrollo conjunto de productos personalizados para centros de datos y PC.

Concretamente, tal y como ha especificado Nvidia en un comunicado en su web, el acuerdo se divide en dos vertientes. Por un lado, el desarrollo de tecnología de centros de datos se basará en la construcción de CPU x86 por parte de Intel. Sin embargo, estos chips serán personalizados por Nvidia para integrarlos en sus plataformas de infraestructura de IA.

Por otra parte, para el desarrollo de informática personal, Intel fabricará y comercializará sistemas en chip (SOC) x86 que, a su vez, integrarán chiplets de memoria gráfica GPU Nvidia RTX. De esta forma, las tecnológicas pretenden usar los nuevos SOC x86 RTX para impulsar una amplia gama de PC que requieren "la integración de CPU y GPU de primera clase.

Se ha de tener en cuenta que, para desarrollar toda esta tecnología, ambas compañías conectarán las arquitecturas de Nvidia y las de Intel, mediante el sistema Nvidia NVLink.

Asimismo, la IA jugará un papel importante en el desarrollo de estas tecnologías de nueva generación, ya que está "reinventando cada capa de la pila de computación, desde el silicio, hasta los sistemas y el 'software'", tal y como ha subrayado el CEO de Nvidia, Jensen Huang, al tiempo que se ha referido a la arquitectura CUDA de la compañía, para utilizar estos avances en IA.

Por su parte, el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, ha remarcado cómo la arquitectura x86 ha sido "fundamental" para la informática moderna y, ahora, continúan innovando para posibilitar "las cargas de trabajo del futuro".

Como ha detallado, las plataformas de Intel para centros de datos y computación de cliente, combinadas con su tecnología de procesos, fabricación y capacidades avanzadas de empaquetado, "complementarán el liderazgo de Nvidia en IA y computación acelerada para impulsar nuevos avances en la industria".

"Esta colaboración histórica integra estrechamente la pila de IA y computación acelerada de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86: una fusión de dos plataformas de clase mundial. Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación", ha sentenciado Huang.