Agencias

Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias

Por Newsroom Infobae

Guardar

Newblue, el turoperador vacacional del Grupo World2Meet, ha anunciado la incorporación de dos nuevos destinos a su oferta para 2026: las Islas Azores (Portugal) y Cartagena de Indias (Colombia). Estas novedades buscan responder a la creciente demanda de viajes experienciales y de calidad.

La programación a las Azores contará con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao, mientras que los vuelos a Cartagena de Indias serán directos desde Madrid y operados por World2Fly, que ha ampliado su flota con un nuevo A-330.

Con estas incorporaciones, Newblue consolida a Colombia como un destino clave en su estrategia, sumando la oferta de Cartagena de Indias a sus vuelos semanales a Cali y a los paquetes que permiten conectar con Santa Marta y las Islas del Rosario.

El turoperador también mantiene en su catálogo destinos consolidados como Zanzíbar, Mauricio, Albania, Cabo Verde y Egipto. Además, reafirma su liderazgo en el Caribe con múltiples frecuencias semanales a destinos como República Dominicana, el Caribe Mexicano y Cuba.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

MSF lamenta que la población de la ciudad de Gaza sufre ante "una elección imposible" por ofensiva de Israel

MSF lamenta que la población

Planas avanza una "gran discusión" ante la propuesta de Bruselas de recortes de la PAC

Planas avanza una "gran discusión"

Fallece un turista danés en una piscina de Marbella

Fallece un turista danés en

El tricampeón mundial Fred Kerley participará en los Juegos Mejorados

El tricampeón mundial Fred Kerley

Las entradas de la F1 en Madrid se agotan en dos minutos y suman ya una lista de espera de 235.000 personas

Las entradas de la F1