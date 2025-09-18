Newblue refuerza su programación de 2026 con vuelos a Azores y Cartagena de Indias

Newblue, el turoperador vacacional del Grupo World2Meet, ha anunciado la incorporación de dos nuevos destinos a su oferta para 2026: las Islas Azores (Portugal) y Cartagena de Indias (Colombia). Estas novedades buscan responder a la creciente demanda de viajes experienciales y de calidad.

La programación a las Azores contará con salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao, mientras que los vuelos a Cartagena de Indias serán directos desde Madrid y operados por World2Fly, que ha ampliado su flota con un nuevo A-330.

Con estas incorporaciones, Newblue consolida a Colombia como un destino clave en su estrategia, sumando la oferta de Cartagena de Indias a sus vuelos semanales a Cali y a los paquetes que permiten conectar con Santa Marta y las Islas del Rosario.

El turoperador también mantiene en su catálogo destinos consolidados como Zanzíbar, Mauricio, Albania, Cabo Verde y Egipto. Además, reafirma su liderazgo en el Caribe con múltiples frecuencias semanales a destinos como República Dominicana, el Caribe Mexicano y Cuba.