Mueren por hambre otros cuatro palestinos por la ofensiva de Israel y sus restricciones a la ayuda

Al menos cuatro palestinos han muerto por hambre y desnutrición durante el último día a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria, según han denunciado este jueves las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un breve comunicado que entre los muertos confirmados durante las últimas 24 horas hay un niño, antes de elevar a 435 el total de fallecidos por hambre en el enclave desde el inicio de la ofensiva israelí, incluidos 147 niños.

Asimismo, ha subrayado que 157 personas han muerto, entre ellas 32 niños, han fallecido de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 65.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.