Mueren dos personas en un ataque en un cruce fronterizo controlado por Israel entre Jordania y Cisjordania

Por Newsroom Infobae

Al menos dos personas han muerto este jueves en un ataque perpetrado por una persona armada no identificada en el cruce fronterizo de Allenby/Rey Hussein, controlado por Israel y situado en la frontera entre Jordania y Cisjordania, según han confirmado los servicios de emergencia.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que dos personas 60 y 20 años han resultado heridas de gravedad y han sido halladas "inconscientes en el lugar", tras lo que ha manifestado que los equipos sanitarios han confirmado posteriormente su fallecimiento.

El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado que el lugar ha sido escenario de un tiroteo. "Los detalles están siendo investigados", ha manifestado, sin pronunciarse sobre víctimas.

El paso se encuentra situado en un puente sobre el río Jordán y conecta Jordania con Cisjordania, si bien el control del mismo está en manos de Israel, que mantiene una ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--. El paso es el único por el que los palestinos residentes en Cisjordania y Jerusalén Este pueden ir por tierra al extranjero.

EuropaPress

