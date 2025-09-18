Milicias de Irak designadas por EEUU como terroristas dicen que la medida no tendrá impacto sobre sus decisiones

Varias milicias iraquíes designadas por el Gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas por estar "alineadas con Irán" han expresado su rechazo a la medida de Washington y han recalcado que la misma no afectará a su postura ni a sus acciones.

El Departamento de Estado estadounidense detalló el miércoles que esta decisión afecta a Harakat al Nujaba, Kataib Sayid al Shuhada, Harakat Ansaralá al Aufiya y Kataib al Imam Alí, formaciones que ya estaban incluidas en su lista de "terroristas globales especialmente designados".

El portavoz de operaciones de Harakat Hezbolá al Nujaba, Abdulqadir al Karbalai, ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que el grupo "nunca abandonará el camino de la verdad, la justicia, el orgullo y la dignidad". "Etiquétennos como quieran y digan lo que quieran", ha dicho, antes de subrayar que "Jerusalén seguirá siendo el símbolo de la resistencia".

"No nos plegaremos, nos retiraremos o nos desviaremos (...) del camino del sacrificio y la resiliencia, el camino de la victoria de la sangre sobre la espada. Planeen lo que quieran, hagan lo que quieren. Todas sus decisiones serán pisoteadas por nosotros y quedarán inservibles", ha manifestado.

En esta línea, el portavoz de Kataib al Imam Alí, Abú Alí al Karui, ha afirmado en Telegram que "Estados Unidos sigue, como es habitual, con su postura hostil y criminal", al tiempo que ha asegurado que el grupo trabaja para "defender los derechos de la comunidad islámica y eliminar la hegemonía sionista-estadounidense en la región".

"Es como si Estados Unidos se hubiera vuelto ciego ante el terrorismo sionista, diario y sistemático, que asesina a miles de civiles inocentes e indefensos en Gaza, Líbano, Yemen y otros países, además de la política de hambre de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu y (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", ha señalado, en referencia al bloqueo israelí a la entrega de ayuda a la Franja.

Por su parte, el portavoz de Kataib Sayid al Shuahada, Kadim al Fartusi, ha manifestado que la decisión de Washington era "esperada" y ha agregado que no tendrá impacto alguno. "No tenemos actividades fuera de Irak como para que la decisión tenga impacto sobre nosotros", ha recalcado en declaraciones a la cadena de televisión kurdo-iraquí Rudaw.

Al Fartusi ha reclamado además al Gobierno de Irak que responda a la decisión de Washington, que ha descrito como una interferencia en los asuntos internos iraquíes. "Esperamos que el Ministerio de Exteriores iraquíes responda a este asunto", ha subrayado, sin que Bagdad se haya pronunciado por ahora sobre la medida estadounidense.

Las designaciones fueron anunciadas menos de un mes después de que el Gobierno iraquí revocara un proyecto para reestructurar las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --aparentemente por presión de Estados Unidos--, una coalición de milicias que es parte de las fuerzas de seguridad pero que cuenta con facciones que operan aún de forma independiente.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el miércoles que "como principal promotor estatal del terrorismo, Irán sigue dando un apoyo que permite a estas milicias planear, facilitar o llevar a cabo ataques en Irak", antes de resaltar que la decisión se enmarca en un memorando de seguridad nacional aprobado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca aplicar "una máxima presión" sobre Irán "para cortar el suministro al régimen y sus brazos y socios terroristas".