Meta lanza Hyperscape Capture, la app que captura espacios del mundo real para replicarlos en el virtual

Meta ha lanzado la aplicación Hyperscape Capture, con la que puede capturar espacios del mundo físicos para crear una réplica realista virtual y explorarla como si fuese la real.

La compañía tecnológica ha celebrado este jueves el evento Meta Connect 2025, en el que ha presentado las nueva categoría de gafas inteligentes con pantalla Meta Ray-Ban Display y el motor Horizon Engine para crear mundos virtuales más realistas.

También ha sido el escaparate para anunciar la disponibilidad en acceso anticipado de Hyperscape Capture, una aplicación que ya mostró en el evento Connect del año pasado y que permite replicar entornos físicos en los mundos virtuales.

En concreto, crea una réplica inmersiva y virtual de cualquier espacio del mundo real en segundos, por ejemplo el salón de casa o la habitación, incluidos los elementos decorativos, con gran calidad visual y realismo con la ayuda de un visor Meta Quest 3 y Quest 3S.

Esta réplica se puede explorar como su fuese la real, en un espacio visible solo para el usuario, aunque próximamente será posible invitar amigos a través de un enlace privado.