Agencias

Matan a tiros a un agente de un grupo paramilitar en el sureste de Irán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades iraníes han informado este jueves de que un varias personas armadas han matado a un miembro de la fuerza paramilitar Basij en un ataque perpetrado en la provincia de Sistán y Baluchistán, situada en la frontera con Pakistán y sacudida por decenas de ataques del grupo extremista Jaish al Adl.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado que el ataque ha tenido lugar en la ciudad de Iranshahr y ha identificado al fallecido como Reza Azarkish, quien ha sido "asesinado a tiros por un grupo terrorista".

Actualmente, las fuerzas de seguridad del país centroasiático están desplegadas para detener a los autores del suceso, según reza un comunicado recogido por la agencia de noticias IRNA.

Esta misma semana, al menos dos policías murieron en otro ataque perpetrado en la misma provincia, entonces dirigido contra un vehículo policial cerca de la ciudad de Sib.

Por ahora no hay reivindicación de la autoría, si bien Jaish al Adl ha reclamado decenas de ataques en la zona durante los últimos meses. El grupo fue fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche, que profesa principalmente el islam suní.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel ordena la evacuación de tres localidades del sur de Líbano ante inminentes bombardeos

Israel ordena la evacuación de

El portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Benfica hasta 2027

El portugués José Mourinho, nuevo

Nvidia e Intel se asocian para desarrollar infraestructura de IA para centros de datos y nuevos chips x86 para PC

Nvidia e Intel se asocian

Iberdrola vende su negocio en Hungría por 171 millones

Iberdrola vende su negocio en

Trump asegura que Jimmy Kimmel "debería haber sido despedido hace mucho tiempo"

Trump asegura que Jimmy Kimmel