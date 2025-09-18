Agencias

Marcus Rashford: "El de cabeza es más difícil para mí, se trata de tener confianza"

El delantero del FC Barcelona Marcus Rashford celebró su actuación en la victoria (2-1) ante el Newcastle en el inicio de la Liga de Campeones, con dos goles que demuestran que tiene "confianza" en medio de su adaptación al cuadro azulgrana.

"Ha sido un gran partido, un estadio complicado y hemos jugado un partido muy bueno. El gol de cabeza, ataco un poco antes el espacio y me centro en el contacto con el balón. El de cabeza es más difícil para mí, voy a intentar seguir marcando unos cuantos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"En el segundo, la técnica ha sido muy buena pero llevo trabajando en esto toda mi vida. Se trata de tener confianza en tirar y de cuanto estés delante de la portería, atreverte. Volver a marcar en un partido es perfecto", añadió.

El jugador inglés vivió su mejor noche hasta ahora de azulgrana, tras su llegada este verano, y reconoció que hacerse un sitio en el Barça es complicado. "Ha sido difícil. Tenemos un equipo con jugadores muy buenos, también el hecho de haber llegado a una nueva ciudad, una nueva cultura, pero estoy mejorando, lo estoy disfrutando, cada vez me siento más cómodo. Voy a ser capaz de jugar un mejor fútbol", terminó.

