Macron sostiene que Israel está "destruyendo completamente su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

Por Newsroom Infobae

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sostenido este jueves que la ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" de Israel ante la opinión pública mundial, debido a las cifras de víctimas civiles, que suman más de 65.100.

En una entrevista con la cadena de televisión israelí Channel 12, ha declarado que Israel está "está causando tantas bajas y víctimas civiles que están destruyendo completamente la imagen y la credibilidad de Israel, no sólo en la región sino en la opinión pública de todo el mundo".

"Israel ha logrado resultados excepcionales en materia de seguridad y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas clave en la región, pero llevar a cabo este tipo de operación en Gaza es totalmente contraproducente y, debo decirlo, un fracaso", ha dicho, en referencia a la ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza.

Macron ha dicho que, a pesar de que el Ejército israelí ha "obtenido resultados muy concretos e importantes" al "eliminar a muchos de los principales líderes de Hamás en Gaza y tuvieron u impacto muy tangible en la cúpula de la organización terrorista", pero se han incorporado numerosos milicianos a sus filas, hasta el punto de que "hoy tienen exactamente la misma cifra".

SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

También ha afirmado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y "en especial algunos ministros", tienen como objetivo "destruir la posibilidad de la solución de dos Estados". Con este argumento ha defendido su decisión de reconocer este mes a Palestina como Estado.

"Sinceramente, probablemente deberíamos haberlo hecho antes, incluido antes del 7 de octubre", ha reconocido, en referencia a los ataques perpetrados en dicha fecha de 2023 por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí.

A su vez, ha rechazado que esté ayudando a Hamás, con las críticas sobre que la milicia ha conseguido poner de nuevo el conflicto palestino-israelí sobre la mesa: "El objetivo de Hamás nunca ha sido tener dos Estados, como proponemos (...) Quieren un Estado islamista y quieren destruir Israel".

"Para mí, el reconocimiento es un proceso", ha aclarado, matizando que la Autoridad Palestina --que ha prometido su reforma-- ha condenado los ataques del 7 de octubre y que ha pedido la desmilitarización del grupo palestino. "El reconocimiento del Estado palestino es la mejor forma de aislar a Hamás", ha zanjado.

