Lukashenko dice que el opositor Statkevich se niega a salir del país y alerta de que podría "morir pronto"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este jueves que el opositor Mikola Statkevich se ha negado a salir del país, tal y como estaba previsto después de que el mandatario decidiera ponerlo en libertad, y ha lamentado que podría "morir pronto" en prisión.

Lukashenko, que ha señalado que el opositor, de 69 años, se encuentra "en el tramo final de la vida", ha aseverado que "pronto morirá". "Dios nos libre de que lo haga en la cárcel", ha aseverado. "¿Cuál sería el objetivo de hacerlo?", ha apuntado.

Statkevich, un influyente opositor crítico con Lukashenko, se encontraba entre los 52 presos de diversas nacionalidades liberados el pasado 11 de septiembre en un intento por mejorar su imagen de cara al exterior.

El antiguo candidato a la Presidencia de Bielorrusia se negó el lunes a ser trasladado a Lituania, si bien todos los demás presos atravesaron la frontera poco después de su liberación, según informaciones del diario bielorruso 'Nasha Niva'.

Desde que intentó presentarse a los comicios, ha sido condenado en varias ocasiones a penas de prisión. Así, ha permanecido dos años y medio incomunicado tras ser condenado a 14 años de cárcel. Grupos de activistas y defensores de los Derechos Humanos estiman que aún hay más de un millar de presos políticos en territorio bielorruso.