Los nuevos Nothing Ear (3) agregan un sistema de micrófonos Super Mic en el estuche de carga y un rediseño metalizado

Nothing ha lanzado sus nuevos auriculares Nothing Ear (3) que llegan con un diseño que incorpora componentes metalizados en los acabados transparentes, además de integrar el nuevo sistema de micrófonos dual Super Mic en el estuche de carga, para garantizar llamadas y grabaciones nítidas.

Estos nuevos auriculares, que amplían la categoría insignia True Wireless Stereo de Nothing como su nueva generación, han sido ideados por la tecnológica con el objetivo de redefinir la experiencia 'in-ear', de la mano de un diseño renovado que, por primera vez, incorpora componentes metálicos dentro de la estética transparente habitual en la marca.

En concreto, el estuche transparente de los nuevos Ear (3) deja ver la estructura acústica interna de los auriculares, que ahora incluye detalles metálicos pulidos. Igualmente, el propio estuche está fabricado con aluminio 100 por cien reciclado, que ha sido sometido a 27 procesos de precisión en su acabado.

Para su fabricación, la tecnológica ha utilizado una técnica de moldeo por nano inyección, con la que se fusiona el metal y el plástico de tal manera que no se requiere el uso de adhesivos. Gracias a ello, el estuche muestra un cuerpo compacto 'unibody' con un ajuste y acabado "impecable".

Además, Nothing ha señalado que el diseño de los auriculares incorpora una antena personalizada Metal-Insulator-Metal (MIM) que, con un grosor reducido de 0,35 mm, mejora la potencia total radiada en un 15 por ciento y la sensibilidad de la señal en un 20 por ciento. Esta antena MIM garantiza una conexión más sólida a la hora de utilizar los auriculares en movimiento, frente a la generación anterior de Ear (2).

Su diseño se completa con una certificación IP54 para garantizar resistencia frente al polvo, el sudor y la lluvia, garantizando durabilidad ante el uso diario.

SISTEMA SUPER MIC Y CANCELACIÓN DE RUIDO

Continuando con las novedades, Nothing ha subrayado la nueva incorporación del sistema de micrófonos dual Super Mic, que está integrado en el estuche de carga y que incluye tecnología de filtrado ambiental para centrarse en la voz y eliminar el ruido ambiental de hasta 95 dB.

Este sistema garantiza la posibilidad de realizar llamadas con un audio nítido independientemente del entorno donde se lleven a cabo, tal y como ha asegurado la compañía y, para activarlo, basta con pulsar en el nuevo botón 'TALK' que se ha añadido al estuche.

De la misma forma, Super Mic también puede actuar como una grabadora, capturando las ideas de los usuarios al instante directamente desde el estuche de carga, de nuevo, tras pulsar en el botón 'TALK'. Posteriormente, las notas de voz se sincronizan con Essential Space y se transcriben automáticamente, siempre que se disponga de un 'smartphone' con sistema operativo Nothing OS.

Siguiendo esta línea, Nothing ha especificado que cada auricular incorpora tres micrófonos direccionales combinados con una unidad de captación de voz por conducción ósea (VPU). Este método detecta las micro vibraciones de la mandíbula y del canal auditivo y las convierte en señales eléctricas que permiten una captación de voz más precisa.

Estos micrófonos incluyen igualmente cancelación de ruido ambiental por inteligencia artificial (IA) multicanal que, al estar entrenada con más de 20 millones de horas de audio real, es capaz de aislar la voz y reducir el ruido del viento con una eficacia superior a 25 dB.

Además de todo ello, ofrecen una cancelación de ruido adaptativa en tiempo real de hasta 45 dB, que se ajusta al entorno cada 600 milisegundos y controla las posibles fugas de sonido por el ajuste cada 1.875 milisegundos.

SONIDO, RENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD

En lo relativo a sus capacidades de sonido, los nuevos Ear (3) están equipados con un driver dinámico mejorado de 12 mm, con lo que ofrece un sonido "rico y natural", como ha destacado Nothing. A esto se le suma que disponen de un diafragma con patrón especial que proporciona una superficie de radiación un 20 por ciento mayor en comparación con la generación anterior.

Precisamente, el diafragma permite incrementar los graves de 4 a 6 dB y los agudos hasta en 4 dB. Como resultado, la firma ha manifestado que los Ear (3) ofrecen "una escena sonora más amplia, con agudos más limpios y medios llenos de matices".

Estas capacidades se acompañan de una batería mejorada de 55 mAh para cada auricular, con la que ofrecen hasta 10 horas de reproducción continua de contenido, esto es, 90 minutos más que los Ear (2). Con el estuche de carga, la autonomía se amplía hasta las 38 horas.

Igualmente, la tecnológica ha indicado que con una carga rápida de 10 minutos por USB-C en el estuche de carga, se proporciona hasta 10 horas de escucha. Además, también incluyen carga inalámbrica.

Los nuevos Nothing Ear (3) disponen de una conectividad Bluetooth 5.4 con LDAC, lo que garantiza un audio "estable y detallado". Por su parte, el modo de baja latencia reduce el retardo a menos de 120 milisegundos, optimizando la experiencia a la hora de jugar a juegos o visualizar vídeos.

Con todo, Ear (3) permite un emparejamiento sencillo con dispositivos con sistema operativo Android (Google Fast Pair), iOS y Windows (Microsoft Swift Pair). Además, a través de la aplicación Nothing X, los usuarios pueden personalizar los controles y elegir cómo activar Essential Space u otras aplicaciones como ChatGPT desde los auriculares.

Nothing ha lanzado sus nuevos auriculares en los colores blanco y negro por 179 euros, de manera que los usuarios ya pueden reservarlos a través de su web oficial y partners de venta. La venta oficial comenzará el próximo miércoles 8 de octubre.