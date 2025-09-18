Agencias

Las fuerzas ucranianas bombardean una refinería de petróleo en Volgogrado

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado de un ataque contra una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado, situada en la zona sur del país, sin que las autoridades locales se hayan pronunciado en un primer momento sobre los potenciales efectos de este bombardeo.

El Ministerio de Defensa ruso sí ha reconocido el derribo de al menos once drones en Volgogrado entre el miércoles por la noche y la madrugada de este viernes. En total, los sistemas de defensa han interceptado 43 aeronaves no tripuladas en toda Rusia y en la península de Crimea.

Según las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, entre los objetivos alcanzados en Volgogrado figura una refinería clave para la producción de combustible en la parte sur de Rusia. Estiman que procesa cada año 15,7 millones de toneladas de crudo, el 5,6 por ciento de todo el país.

Las autoridades ucranianas dan por interrumpida la actividad en estas instalaciones, al tiempo que advierten de que seguirán atacando cualquier infraestructura que sirva de apoyo, directo o indirecto, para la ofensiva militar iniciada por Rusia en febrero de 2022.

De hecho, el gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado un ataque con drones contra una instalación de Gazprom, el gigante estatal del gas. Dos drones habrían alcanzado la planta y provocado un incendio, aunque Jabirov ha descartado en su cuenta de Telegram que haya daños personales.

