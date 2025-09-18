La Policía de Reino Unido detiene a tres personas acusadas de espiar para Rusia

Las autoridades de Reino Unido han detenido en el condado inglés de Essex a dos hombres y una mujer acusados de colaborar con los servicios de Inteligencia de Rusia, ha informado este miércoles la Policía Metropolitana.

La operación tuvo lugar el miércoles y se saldó con la detención de un hombre de 41 años y una mujer de 35 en una vivienda de Grays, así como de otro hombre de 41 años en una segunda residencia. Tras ser trasladados en un inicio a una comisaría de Londres, han quedado en libertad provisional.

El comandante del Mando Antiterrorista de la Policía, Dominic Murphy, ha advertido de "un número creciente" de personas que estarían siendo reclutadas por servicios extranjeros de Inteligencia y ha llamado a cualquiera que se sienta "tentado" a dar el paso a "pensárselo dos veces".

"Investigaremos este tipo de actividad y cualquier persona implicada puede dar por hecho que será procesada y sufrirá consecuencias muy graves en el caso de ser condenada", ha recalcado Murphy en un comunicado en el que ha recordado también el caso de dos jóvenes británicos juzgados por colaborar con el Grupo Wagner.