La Policía de Berlín evacúa a miles de residentes tras encontrar una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Por Newsroom Infobae

La Policía de Berlín ha evacuado en la noche de este jueves a miles de residentes del centro de la capital alemana, en una zona que también acoge instituciones municipales y embajadas, tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el río Spree.

La bomba, hallada durante unas obras en el barrio de Fischerinsel, será desactivada in situ, en una operación que se prevé que se prolongue hasta la madrugada del viernes y que corre el riesgo de complicarse por la sedimentación del lecho del río, según ha informado la Policía capitalina.

Tras el hallazgo, las autoridades berlinesas han establecido un perímetro de seguridad de unos 500 metros, con agentes que iban puerta por puerta para informar a los residentes. Asimismo, el tráfico fluvial ha sido interrumpido, se han cerrado las calles de la zona perimetrada y la línea de metro que pasa por ella ha sido cortada.

La evacuación, una de las más multitudinarias de este tipo en los últimos años, ha afectado a Fischerinsel, un barrio histórico en la zona sur de la isla del Spree, en el céntrico distrito de Mitte, muy visitado por turistas.

Además, ha ocurrido apenas un día después del descurbimiento de otra bomba de la Segunda Guerra Mundial en el distrito de Spandau, en el oeste de Berlín. En este caso, las autoridades locales llevarán a cabo la operación de desactivación este viernes y 12.400 personas evacuarán sus hogares durante la operación.

