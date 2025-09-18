La jornada de huelga arranca en Francia con más de medio centenar de detenidos

Al menos 55 personas han sido detenidas en toda Francia por disturbios registrados durante las primeras horas de una nueva jornada de huelga general, convocada por los principales sindicatos en protesta por el proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno del ya dimitido François Bayrou.

En todo el país se han convocado unas 250 concentraciones y el Gobierno estima que las cifras de asistencia puedan acercarse incluso al millón. Los nudos de transporte y los centros educativos han marcado las protestas en las primeras horas, mientras que la federación de farmacias estima que nueve de cada diez establecimientos no han abierto sus puertas, según BFM TV.

La Policía ha confirmado 22 detenciones en Marsella, para un total nacional que ronda ya los 55 e incluye al menos siete arrestos en la región metropolitana de París, donde se prevén la manifestación más masiva ya en horas de la tarde. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha advertido en los últimos días de potenciales disturbios y ha responsabilizado de antemano a "grupúsculos de ultraizquierda".

El pasado día 10, Francia ya vivió una jornada de bloqueos y protestas contra el Gobierno que sólo en París movilizó al menos a 200.000 personas y dejó altercados como el incendio de un restaurante en pleno centro de la capital.