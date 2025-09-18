La exposición 'Arte entre continentes' explora la relación entre América y España a través de obras de Picasso o Dalí

La exposición 'Arte entre continentes' llega a la Casa América de Madrid con una muestra de 62 pinturas, esculturas y fotografías de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí o Max Ernst que exploran la relación entre los artistas y los países y continentes a los que fueron a parar y que fueron determinantes en su vida estética y personal, en un viaje de ida y vuelta entre América y España.

Entre las más de 60 piezas, seleccionadas de la colección de más de 1.300 obras de Abanca, destaca, asimismo, la presencia de algunos de los nombres fundamentales del arte gallego del siglo XX, como Arturo Souto, Luis Seoane o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, además de creadores contemporáneos como Francisco Leiro, Antonio Murado o Darío Basso.

La muestra, acogida en la Galería Casa América-Abanca, que ha visto la luz recientemente tras la rehabilitación de las salas Frida Kahlo, Torres García y Guayasimín, ha sido presentada este viernes en un acto en el que han participado Miguel Ángel Escotet, director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Abanca; Moisés Morera, director de Programación de Casa América; y Diego Gascón, comisario de la exposición.

Morera ha resaltado el conjunto de creaciones que forman parte de la muestra, que invita a "descubrir las conexiones" Europa y América con el "viaje, la migración y el intercambio cultural" como experiencias capitales en las trayectorias de los artistas.

Por su parte, Escotet se ha congratulado del resultado de la rehabilitación de las salas de exposiciones Frida Kahlo, Torres García y Guayasimín, y ha llamado a visitar la exposición, que estará disponible desde este jueves 18 de septiembre hasta el próximo 29 de noviembre en horario ininterrumpido de 11.00 a 19.00 horas.

Así, el hilo conductor es la propia biografía de los artistas y su exilio hacia países como México, Argentina, Uruguay o Estados Unidos, en el caso español como consecuencia de la guerra civil, o por la propia temática de las obras, que remiten a una zona geográfica concreta, con estilos pictóricos variados que repasan el surrealismo, el arte abstracto o el impresionismo.

UN DOBLE VIAJE

Se aborda, de esta forma, un doble viaje: el de los artistas españoles que emigraron a diferentes países del continente americano, como fue el caso de Leopoldo Novoa, creador gallego que huyó tras la guerra civil española a Uruguay, amigo de Julio Cortázar; y el de los artistas americanos --entendido el término en el conjunto de los países que forman el continente- que recalaron en España por diferentes motivos, como Wifredo Lam, pintor cubano que vivió, pintó y expuso en España durante una década.

Se trata de "una invitación a la reflexión sobre los flujos artísticos y humanos entre ambos continentes y sobre cómo estas relaciones han enriquecido el panorama del arte moderno y contemporáneo", según ha detallado el comisario de la exposición.

Entre las obras más reconocidas destacan 'Les Roses Sanglantes' de Salvador Dalí, una de las primeras obras en las que su musa más reconocida, Gala, posó para él; 'Tête, oiseaux', de Joan Miró, y 'El pintor y la modelo', de Pablo Picasso, además de esculturas de Manolo Valdés y piezas de Max Ernst, Sean Scully y creadores como Di Cavalcanti, Rogelio Puente o Joaquín Torres García.

La selección de las obras proviene de la colección de Abanca, coorganizadora de la exposición, que cuenta con un fondo de 1.300 piezas, muchas de ellas cedidas en ocasiones para formar parte de muestras en pinacotecas como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen.