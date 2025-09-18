Agencias

La cámara baja argentina tumba los vetos de Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

La Cámara de los Diputados de Argentina ha rechazado este miércoles los vetos del Gobierno a las leyes de financiamiento a las universidades y al hospital pediátrico Garrahan, en Buenos Aires, apenas una semana después de que el presidente del país, Javier Milei, impidiese la tramitación de ambos textos.

Los diputados han dado luz verde de nuevo a ley de financiamiento universitario, que se ha aprobado con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones, según ha recogido el diario 'La Nación', aprobando así el texto que prevé la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, así como un aumento salarial inicial de más del 40 por ciento y subidas mensuales vinculadas al IPC.

Asimismo, han vuelto a aprobar la ley de emergencia pediátrica, que obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención, e incluye, entre otras medidas, una reestructuración salarial para todo el personal, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras y refuerza el sistema de residencias médicas.

Ambas normas han superado ampliamente en ambos casos el umbral requerido de dos tercios de la cámara, así como el número de apoyos recibido la primera vez que se tramitaron. Tras avanzar en la Cámara de Diputados, las dos leyes pasarán al Senado, donde el Gobierno de Milei goza de menos apoyos y, de este modo, se podría culminar el revés a los vetos.

