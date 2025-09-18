La actividad de la construcción subió en julio un 0,5% en la eurozona y un 0,7% en la Unión Europea

La actividad de la construcción en la eurozona subió un 0,5% en julio tras dejarse un 0,7% el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el dato avanzó un 0,6% frente al retroceso previo del 0,3%, según ha informado este jueves Eurostat.

En comparación con julio del año pasado, la actividad actual de la construcción en la zona euro fue un 3,2% superior. Entre los Veintisiete, la lectura estuvo un 3,6% por encima de los niveles de entonces.

Entre los Estados miembro sobre los que se dispone de cifras, los mayores aumentos mensuales se registraron en Rumanía (20,1%), Eslovenia (9,9%) y Bélgica (2,2%), al tiempo que los principales descensos se observaron en España (-4,5%), Suecia (-4%) y Portugal (-1,5%).

En comparación interanual, la construcción se anotó las mejoras más destacadas en Rumanía (41,1%), España (22,8%) y Eslovenia (21,4%). De su lado, las disminuciones más abultadas se dieron en Suecia (-4,5%), Austria (-2,7%) y Francia (-1,7%).