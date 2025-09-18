Israel ordena la evacuación de tres localidades del sur de Líbano ante inminentes bombardeos

El Ejército israelí ha ordenado este jueves la evacuación de tres localidades ubicadas en el sur de Líbano ante inminentes ataques contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, acciones a las que rápidamente han reaccionado las autoridades libanesas, que han cuestionado el compromiso de Israel respecto al alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha señalado que las localidades afectadas por las órdenes de evacuación son Mais al Yabal, Kfar Tibnit y Debine, y ha publicado en su perfil de la red social X varios mapas de los edificios que van a ser bombardeados, alegando que estos están siendo utilizados por dicha milicia.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán próximamente la infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en todo el sur de Líbano en respuesta a sus intentos prohibidos de restablecer sus actividades en la zona. (...) Por su seguridad, están obligados a evacuar estos edificios y los adyacentes y a alejarse al menos 500 metros de ellos", ha declarado.

Tras ello, el primer ministro libanés, Nawaf Salaf, ha reiterado que su Gobierno, "comprometido con el proceso de cese de hostilidades", continúa participando en las negociaciones para un alto el fuego a largo plazo, a pesar de las "amenazas" del Ejército israelí de atacar las mencionadas localidades y las "consiguientes advertencias urgentes para la evacuación de viviendas".

"Sin embargo, la pregunta legítima hoy es: ¿dónde está el compromiso de Israel con estos mecanismos? ¿Cómo es posible que continúe practicando la intimidación y los ataques, mientras que estas reuniones se supone que deben garantizar la plena aplicación de la resolución 1701 (del Consejo de Seguridad de la ONU) y el cese de hostilidades?", ha planteado.

En este contexto, Beirut ha instado a la comunidad internacional, en particular a los países que median en el acuerdo de cese de hostilidades, a que "ejerzan la máxima presión sobre Israel para que cese de inmediato sus ataques y regrese" a las negociaciones, al acuerdo y a "sus obligaciones, incluida la retirada de los territorios libaneses que continúa ocupando".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.