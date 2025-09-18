Agencias

Google Discover añade las publicaciones X e Instagram y los vídeos de YouTube

Google ha actualizado Discover para que no solo muestre contenido procedente de las redes sociales y vídeos de YouTube sino también para permitir que los usuarios segan directamente desde este espacio a los creadores y medios de comunicación de su interés.

Discover permitirá explorar contenido procedente de las redes sociales X e Instagram, cuyas publicaciones se mostrarán junto a los artículos en este 'feed' personalizado. También se incorporarán los vídeos shorts de YouTube.

Google incorporará en el futuro más plataformas que podrán mostrar su contendo en Discover, como ha informado en su blog oficial. Con ello, pretende ampliar las opciones de los usuarios para descubrir nuevos contenidos, más allá de las noticias compartidas por los medios de comunicación.

Esta mezcla de contenido estará disponible en las próximas semanas, pero desde este miércoles es posible personalizar el contenido que se muestra en Discover al seguir directamente desde este espacio a medios y creadores, siempre que se tenga iniciada la sesión en la cuenta de Google.

En agosto, Google actualizó su Buscador para permitir a los usuarios establecer sus fuentes preferidas para informarse, para que sus artículos aparezcan entre las noticias destacadas.

