Federación Vasca de Fútbol trabaja en un amistoso entre Euskadi y Palestina para "reclamar y defender la paz"

La Federación Vasca de Fútbol ha informado este jueves de que trabaja en la organización de un partido amistoso entre Euskal Selekzioa, la selección de Euskadi, y la selección de Palestina para "reclamar y defender la paz".

En un comunicado, la Federación Vasca de Fútbol ha expresado su "profunda consternación por la grave situación humanitaria que se vive en Gaza". Por ello, "desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad", están trabajando en la posibilidad de organizar este encuentro amistoso de carácter solidario.

Ambas federaciones, ha precisado, llevan "tiempo en conversaciones" y siguen colaborando para que el partido pueda celebrarse un encuentro, cuya organización es "ciertamente compleja y requiere la colaboración de todos los agentes" de la sociedad.

Llegado el momento, la Federación Vasca de Fútbol, en coordinación con la Federación Palestina de Fútbol, comunicarán los detalles de este posible encuentro. El organismo seguirá "trabajando para que, a través del deporte" se pueda ofrecer "un mensaje claro de solidaridad y compromiso con la paz".

