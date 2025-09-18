Fallece un turista danés en una piscina de Marbella

Un turista danés, que junto con un amigo había viajado de vacaciones a la ciudad malagueña de Marbella, falleció este pasado viernes en una piscina en la zona de Nueva Andalucía. El informe inicial de la autopsia apunta a una muerte derivada de un accidente fortuito ocurrido en la instalación.

Así, según han confirmado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Andalucía, los hechos sucedieron el viernes, sobre las 16.05 horas cuando dicho servicio recibió llamadas de que había un joven en una piscina y que tenía una herida en la cabeza. El hombre, de 34 años, falleció.

Según la información adelantada por diario 'SUR', el acompañante explicó que ambos estaban de vacaciones y que aquel día se colaron en la piscina de una urbanización cercana a su alojamiento; allí estuvieron jugando y consumiendo alguna sustancia estupefaciente. En una momento dado, se percató de que su amigo llevaba mucho tiempo sumergido en el agua y, según su versión, se lanzó a sacarlo.

Por estos hechos se abrieron unas diligencias judiciales en el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, las cuales, sin embargo fueron archivadas después de que el informe inicial de autopsia realizada al cadáver apuntara "a una muerte derivada de un accidente fortuito ocurrido en la instalación", han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El archivo de la causa, han apuntado desde el TSJA a Europa Press, conllevó la puesta en libertad sin cargos de la única persona detenida en relación con este hecho, que era precisamente el amigo del fallecido que alertó del accidente.

La jueza de guardia consideró que no había indicios suficientes para culpabilizar a nadie del fatal desenlace por lo que se decidió el archivo provisional de la causa y la no adopción de medidas cautelares contra el detenido. Pese a todo, el juzgado estaba pendiente de recibir el informe definitivo de autopsia que deberá aclarar la causa de la muerte.