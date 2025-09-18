Agencias

Estonia prohíbe completamente la compra de gas natural ruso a partir de 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Estonia ha prohibido por completo la compra e importación de gas natural procedente de Rusia a partir de 2026, en línea con las sanciones impuestas al país vecino por la invasión de Ucrania hace ya más de tres años y medio.

Hasta ahora, la compra estaba permitida siempre que no se utilizara en las redes de distribución, ha explicado el ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna. "Una vez la enmienda entre en vigor, la prohibición se aplicará al gas importado fuera de las redes de distribución", ha dicho.

La prohibición entrará en vigo el 1 de enero de 2026 y con ella se espera "aumentar el precio de la agresión rusa" y "reducir los ingresos con los que Moscú alimenta su maquinaria bélica", a pesar de que los volúmenes de importación son tan pequeños que no supondrá un impacto significativo en los consumidores.

El jefe de la diplomacia estonia ha adelantado que la medida también se aplicará a Bielorrusia debido al apoyo que ha estado brindando a Rusia en su guerra en Ucrania, según recoge el diario 'Postimees'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El truco que no quiere el fabricante que sepas: cómo devolver la suavidad a tus toallas con un ingrediente común

Infobae

El PP pide la dimisión de Redondo por "irresponsabilidad criminal" y una auditoría, tras fallos en pulseras antimaltrato

El PP pide la dimisión

Polonia atribuye a un misil interceptador los daños en una vivienda durante la incursión de drones rusos

Polonia atribuye a un misil

La actividad de la construcción subió en julio un 0,5% en la eurozona y un 0,7% en la Unión Europea

La actividad de la construcción

El hielo marino del Ártico alcanza su mínimo anual

El hielo marino del Ártico