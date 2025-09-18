Agencias

El PIB de Argentina se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre del año

Por Newsroom Infobae

Guardar

La economía de Argentina registró una contracción del 0,1% en el segundo trimestre del 2025 frente al trimestre anterior, cuando experimentó un crecimiento del 0,9%, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec).

A nivel interanual, el PIB argentino repuntó un 6,3% entre abril y junio respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a la demanda, las exportaciones cayeron un 2,2% en el segundo trimestre del ejercicio, las importaciones disminuyeron un 3,3%, el consumo privado descendió un 1,1% y la formación bruta de capital fijo retrocedió un 0,5%. Solo el consumo público finalizó el trimestre en positivo, con un crecimiento del un 1,1%.

Si se compara con el mismo período del 2024, la formación bruta de capital fijo aumentó un 32,1%. Por sectores, destaca el incremento en intermediación financiera (26,7%), hoteles y restaurantes (17%) y construcción (10,6%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El truco que no quiere el fabricante que sepas: cómo devolver la suavidad a tus toallas con un ingrediente común

Infobae

El PP pide la dimisión de Redondo por "irresponsabilidad criminal" y una auditoría, tras fallos en pulseras antimaltrato

El PP pide la dimisión

Polonia atribuye a un misil interceptador los daños en una vivienda durante la incursión de drones rusos

Polonia atribuye a un misil

Estonia prohíbe completamente la compra de gas natural ruso a partir de 2026

Estonia prohíbe completamente la compra

La actividad de la construcción subió en julio un 0,5% en la eurozona y un 0,7% en la Unión Europea

La actividad de la construcción