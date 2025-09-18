Agencias

El laboratorio suizo Roche anuncia la compra de la estadounidense 89bio por 2.972 millones de euros

El laboratorio suizo Roche ha anunciado este jueves un acuerdo para hacerse con la biotecnológica estadounidense 89bio por un valor aproximado de hasta 3.500 millones de dólares (2.972 millones de euros).

Según ha comunicado mediante nota de prensa, la adquisición de la firma norteamericana permitirá a Roche incorporar a su cartera productos destinados a tratar dolencias cardiovasculares, renales y metabólicas. Se espera que la compra se cierre durante el cuarto trimestre de 2025.

La transacción contempla el pago en efectivo de 14,50 dólares (12,31 euros) por acción de 89bio más otros 6 dólares (5,09 euros) condicionados a ciertos hitos. El precio pagadero supone una prima del 52% respecto de la media ponderada a 60 días de la cotización en Bolsa de 89bio.

"Esta adquisición refuerza aún más nuestra cartera en enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, y ofrece oportunidades para explorar combinaciones con programas existentes en nuestra línea de desarrollo", ha explicado el consejero delegado de Roche, Thomas Schinecker.

