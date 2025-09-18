Agencias

El Kremlin confirma la renuncia de un colaborador de Putin caído en desgracia por criticar la guerra de Ucrania

Por Newsroom Infobae

El Kremlin ha confirmado este jueves la renuncia voluntaria de Dimitri Kozak, quien hasta ahora ejercía como jefe adjunto del gabinete del gabinete del presidente ruso, Vladimir Putin, y que habría caído en desgracia por una serie de críticas recientes a la invasión de Ucrania, según apuntan algunas informaciones.

"Dimitri Kozak ha dimitido por voluntad propia", ha contado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, poco después de las agencias rusas de noticias adelantaran esta renuncia, la primera de un estrecho colaborador del presidente Putin por supuestamente haberse atrevido a poner en tela de juicio la guerra con Ucrania.

Por el momento, se desconoce su próximo destino, aunque fuentes apuntan a que será nombrado representante presidencial en el Distrito federal del Noroeste, mientras que otras señalan un futuro lejos de la política, centrado en el mundo empresarial.

Kozak habría trasladado sus críticas a Putin sobre la invasión de Ucrania incluso antes de que tuviera lugar en febrero de 2022, según publicó en agosto 'The New York Times'. Desde entonces ha intentado persuadir al presidente ruso en varias ocasiones, planteándole la posibilidad de que alcanzara una tregua.

Estrecho colaborador de Putin desde que este fuera designado por primera vez primer ministro allá por 1999, Kozak ha estado presente en algunos de los grandes momentos de presidente ruso, como dirigiendo los preparativos para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2007, o supervisando la anexión de Crimea en 2014.

